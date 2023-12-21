الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس بطرس كنيسيوس

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس بطرس كنيسيوس، الكاهن ومعلّم الكنيسة، الذي ولد في نيميج في هولندا عام 1521. ودرس في مدينة كولونيا في ألمانيا، ثم انضم الى الرهبنة اليسوعية. وبدأ الدراسة للكهنوت عام 1546. أرسِلَ الى ألمانيا، حيث عمل بالوعظ والكتابة في سبيل تأييد الايمان الكاثوليكي وحمايته. وضع مؤلفات كثيرة أشهرها الكتاب المسمى "بالتعليم المسيحي". توفي في مدينة فريبورغ في سويسرا عام 1597.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الانفراد بالإيمان أمرٌ مستحيل. فالإيمان ليس فقط خيارًا شخصيًّا يصنعه المؤمن في داخليّته؛ كما أنّه ليس علاقة منفردة بين الـ "أنا" المؤمن والـ "أنت" الإلهيّة، أي بين شخص مستقلّ والله. فلإيمان بطبيعته منفتح على الـ "نحن"؛ وهو يَلِجُ دائمًا في وحدة الكنيسة. إن تلاوة قانون الإيمان بشكله الحِواري والذي نتلوه في رتبة العماد، تجعلنا نتذكر هذا الأمر.

إنّ فعل الإيمان هو تعبيرٌ عن جوابٍ لدعوة نتلقّاها أو لكلمة علينا أن نسمعها. إنّه لا ينبثق منّي لكنّه مدرج في حوار... من المستطاع أن تأتي إجابتنا بصيغة المتكلّم الذي يهتف "أؤمن" فقط حين ندرك أنّنا نشارك بوحدة واسعة أي فقط حين نهتف أيضًا إنّنا "نؤمن". ذاك الانفتاح على الـ "نحن" الكنسي يحدث وفقًا لانفتاح حبّ الربّ بالذات الذي هو ليس فقط صلة بين الآب والابن أي بين الـ "أنا" والـ "أنت" بل هو أيضًا بالرُّوح القدس الّذي يمثّل الـ "نحن" أي وحدة الأقانيم. أجل ذلك فإن مَن يؤمن ليس أبدًا وحده، ومن أجل ذلك يميل الإيمان الى الانتشار والى دعوة الآخرين للمشاركة بفرحه... يتحدّث اللاهوتي طَرطِليانُس عن الموعوظين الذين بعد عمادهم، أي "استحمام الوِلادة الجديدة"، كانوا يُستضافون في بيت الأم كي يرفعوا أيديهم ويصلّون الأبانا مع إخوتهم.