الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة قابيل للتجار: "تكاتفوا للرفق بالناس بدلًا من رفع الأسعار" (فيديو)

الشيخ أسامة قابيل
الشيخ أسامة قابيل

وجه الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، نصيحة للتجار، قبل دخول شهر رمضان الكريم، قائلا: "إحنا داخلين على شهر رمضان، وإحنا كمصريين عندنا عرف وطريقة معيشة معينة، فتلاقى التجار يقومون بتخزين السلع لرفع الأسعار، فعاوز أقول لهم: (سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من ولّي أحدًا أمرًا فرفق به فارفق به)". 

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وأوضح “قابيل” خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "ربنا أكرمك وكنت بتحلم يكون عندك توكيل ومخازن، وبتقول ربنا أكرمنى أكون من الأغنياء، فالإنسان دائما يطمح للتقدم والعمران والغنى، فيا كل من يبيع ويشترى، هل هترفق بالناس، ولا ترفع الأسعار، وتقول لو بعت أقل هبقى كويس، فتلاقى فلسفة عند بعض التجار إنه يبيع بسعر عالى، ويبرر إن المكسب ده هطلع منه جزء لربنا، فبقول له إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين".

وأضاف: "دورنا نشوف الأمور الملموسة والمحسوسة، بقول لكل التجار، بلاش تتكاتفوا على رفع الأسعار، وتكاتفوا على طاعة الله والرفق بالناس شوفوا كل أموالكم دى وصلت لكم إزاى ربنا هيبارك لكم ويزيدكم لو رفقتم بالناس".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=dHBVWVyuJ8w

الدكتور أسامة قابيل وزارة الأوقاف شهر رمضان رفع الأسعار سيدنا النبي محمد

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