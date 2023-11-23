الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة على كوب ماء تحصّن الجسم من المرض (فيديو)

الشيخ أسامة قابيل
الشيخ أسامة قابيل

قال د.أسامة قابيل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر فى الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء.

أضاف قابيل خلال برنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، الخميس: "لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك ان تقوم بقراءة سورة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء وشربه"، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

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أسامة قابيل: الإسلام دين سلام وسعادة وسكينة (فيديو)

ولفت إلى أن الماء حياة يتأثر بأى شيء يحدث فيه، وهنا القران ليس اى شىء وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد (ص): (الفاتحة هي أم القرآن، وهى السبع المثانى، هى الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء).

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور أسامة قابيل علماء وزارة الأوقاف عيون الناس يحصنك من المرض سورة الفاتحة

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