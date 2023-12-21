الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انتشار عدد كبير من الأوبئة والأمراض بين سكان غزة

مارينا المصري
مارينا المصري

قالت مارينا المصري، المذيعة بقناة “القاهرة الإخبارية” إن سكان غزة يواجهون وضعًا صحيًا مأساويًا غير مسبوق، بسبب قصف الاحتلال الذي تعرض له القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى الانهيار الطبي والمنشآت الصحية على نحو متفاقم.

أضافت مارينا، الخميس عبر “القاهرة الإخبارية”، أنه وكنتيجة طبيعية لذلك، ارتفعت التحذيرات الدولية من انتشار الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر، مشيرة إلى أن الانعكاسات السلبية التي خلفها القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي لم تقتصر على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فقط.

وأوضحت أن عمليات الاستهداف المباشر للمدنيين في القطاع أدت إلى انهيار الخدمات الصحية وتداعي المنشآت الطبية، ما تسبب في انتشار عدد كبير من الأوبئة وتفشي الأمراض بين سكان القطاع الذين يواجهون واقعًا مأساويًا غير مسبوق.

وتابعت "بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية فإن هناك مخاوف متزايدة من انتشار وباء في قطاع غزة في ظل تدهور المنظومة الصحية وسط تأكيدات على وجود أدلة ومؤشرات على ذلك، دون تحديد نوع الوباء".

ونوهت مذيعة القاهرة الإخبارية إلى أن المنظمة قالت إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءًا في ظل موجات النزوح الكبيرة للأطفال في القطاع محذرة من وجود مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بين الأطفال. 

القاهرة الإخبارية قطاع غزة 7 أكتوبر الأمراض القصف الإسرائيلى الاستهداف المباشر للمدنيين انهيار الخدمات الصحية المنشآت الطبية

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