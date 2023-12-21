لماذا نهى الله المؤمنين عن قول "راعنا"؟

أكد الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز أن أول النداءات القرآنية من الله عز وجل للمؤمنين كانت في كيفية التعامل مع سيدنا النبي في القول.

وأضاف د.هاني تمام، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "دي إم سي"، الخميس، أن كلمة "راعنا" والتي نهانا الله عن قولها، لا تعيب سيدنا النبي في معناها الظاهري، لكن اليهود استخدموها في سياق محرف يقصدونه في نفوسهم.

تابع تمام "اليهود كانوا يقصدون بـ"راعنا" سب وقذف في حضرة النبي، ورغم أن اللفظ في ظاهره لايحمل معنى معيبًا في سيدنا النبي، إلا أن الله نهى المؤمنين عن قولها لأنهم قصدوا به "الرعونة" معنى آخر أنه "راعي غنم".