الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بـ 4 مراحل.. كيف نتعامل مع النصوص القرآنية؟

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز إن النداءات القرآنية من الله عز وجل إلى المؤمنين جاءت 89 مرة، في حين أنه نادى على الكفار مرة واحدة فقط.

وأضاف د.هاني تمام، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، الخميس، أن التعامل مع النص القرآني يكون من خلال 4 مراحل أساسية أولها "التلاوة والحفظ".

وأكد أن للتلاوة أجر كبير إذ وعدنا رسول الله بأن نؤجر على كل حرف نتلوه بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، متابعًا:"مرحلة الفهم" هى ثاني مرحلة وهي التي تسبق مرحلة التدبر وهي مرحلة يعيش فيها المؤمن المعنى الحرفي للآية القرآنية، لافتا إلى أن مرحلة التطبيق هي المرحلة الرابعة في التعامل مع النص القرآني.

من جانبه، قال الشيخ الشحات العزازي إن القرآن الكريم أنزل لكل الناس، وفيه قدر من الفهم يسع الجميع الأمر الذي يجعل تدبره من الأمور اليسيرة على المسلم.

القرآن القرآن الكريم النص القرآني تدبر القرآن الكريم النداءات القرآنية

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