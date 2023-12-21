رئيس جامعة سوهاج يلتقى عددًا من الطلاب الوافدين السودانيين

التقى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عددًا من الطلاب الوافدين من دولة السودان الشقيق بكلية الطب؛ لبحث متطلباتهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالمقر القديم.

وأعرب النعماني، عن سعادته باستقبال أبنائه الطلاب الوافدين من كل الدول العربية والأجنبية، وحرص إدارة الجامعة على بذل قصارى جهدها لتأهيلهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، ليكونوا خير سفراء للجامعة في بلادهم.

وأكد "النعماني"، أن الجامعة تحرص على تعزيز أعداد الوافدين، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بهم والعمل على زيادة دمجهم داخل المجتمع الجامعي، مضيفًا أنه يتم عقد لقاءات دورية معهم للاستماع لهم ومعرفة كل ما يقابلهم من تحديات ومساعدتهم على حلها، والاستماع أيضًا إلى مقترحاتهم ورؤيتهم والتفاعل معهم بشكل دائم لتهيئة مناخ أفضل لهم لتلقي العملية التعليمية.