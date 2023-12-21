"أبوهميلة" يشيد بالتجربة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية ويهنئ الرئيس السيسى بالولاية الجديدة

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بالتجربة الديمقراطية العظيمة التي تمت في الانتخابات الرئاسية والتي أحدثت زخما سياسيا كبيرا في مصر وشهد بها العالم كله والتي أثمرت عن نتائج إيجابية في مصر، موضحا أن الانتخابات الرئاسية في مصر أشاد بها العالم أجمع بجميع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

استقبال الرئيس للمنافسين يعزز المناخ الديمقراطي

وتقدم “أبوهميلة” خلال كلمته في مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس السيسي متمنيا له دوام التوفيق والتقدم في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة المجالات التنموية والاجتماعية والصناعية والزراعية والاقتصادية والسياسية بشكل عام.

وتابع أبوهميلة، أن استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية يعزز مناخ الديمقراطية والبيئة السياسية في مصر لبناء وطن ديمقراطي الذي يتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويظهر صور المجتمع المصري بصورة إيجابية أمام العالم.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وشهد اللقاء، عرض رؤساء الأحزاب رؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل، بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكدًا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونًا جوهريًا لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.

وهنأ المرشحون الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكدًا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونًا جوهريًا لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.