الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التهمة بث فيديوهات مخلة.. حبس "التيك توكر" وفاء عزت 4 أيام

وفاء عزت
وفاء عزت

قررت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، حبس التيك توكر وفاء عزت 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها ببث فيديوهات مخلة بالآداب العامة والقيم المصرية والتحريض على الفسق وتخالف العادات والتقاليد.

البداية كانت حينما قامت التيك توكر وفاء عزت ببث مقاطع فيديو خليعة تتنافى مع قيم وعادات المجتمع وتحرض على الفسق وألفاظ خادشة وخارجة عن طريق الفيديوهات القصيرة وبث مباشر التحديات بغرض التربح من ورائها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة، بإنشاء حساب إلكتروني عبر تطبيق تيك توك، وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة تتحصل عليها عن طريق تحويلات مالية.

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