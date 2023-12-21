الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الاستقرار مؤشر نجاح الدولة.. و"المصريين طلباتهم مش كتير"

الدكتور الإعلامي
الدكتور الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مؤشر نجاح الدول هو الاستقرار والأمان الذي يعيش فيه مواطنوها، فضلًا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والعمل على محاولات اكتفاء ذاتي من الاحتياجات الأسياسية.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "بالنسبة للتحديات الداخلية، فنرى أن أي مواطن ما يهمه هو أن يعيش حياة مستقرة وآمنة، وأن يكون لديه ما يكفي من احتياجاته ومطالباته اللازمة"، قائلًا: "المصريين طلباتهم في العموم مش كتير".

وواصل: "ولكن بفعل الانفتاح اللي موجود في العالم.. بقى فيه جزء من المواطنين مش عايشين على قد دخلهم وبيسببوا لنفسهم أزمات اقتصادية.. ودا اللي خلا جزء من تعاظم الأزمة الاقتصادية هو سلوكنا الاستهلاكي".

وأردف: "ولكن في جزء آخر على الحكومة، وهو العمل على احتواء الأزمة الاقتصادية والفروق بين دخل المواطن والأسعار"، قائلًا: "من أكبر الأزمات اللي واجهتنا في مصر هي الحروب واللي أثرت علينا بشكل كبير وتسببت في رفع الأسعار قبل الحروب هي كورونا، واللي نتج عنها توقف السياحة، وتوجيه مبالغ كبيرة من الأموال إلى المستشفيات".

وكشف أن الأزمة الحقيقة التي تواجهنا في مصر، هي زيادة الكثافة السكانية، بالمقانة مع قلة الموارد، متابعًا: "مطلوب الآن من الحكومة تقديم حلول لتخفيف آثار الأزمة الموجودة في الوقت الراهن"، مؤكدًا أن الحل هو "العمل".

الباز الاستقرار مش حسبة برم

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