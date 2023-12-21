الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" تعقد اجتماعا لتدشين المسابقات العلمية والدولية بالإدارات التعليمية

جانب من اجتماع تعليم
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية

عقدت مديرية  تعليم القاهرة، اجتماعا لتدشين المسابقات العلمية والدولية بالإدارات التعليمية للعام الدراسي 2023-2024، مشيرة إلى أنها تهدف لخلق جيل من العلماء والمبدعين يرفعون اسم مصر عاليًا فى المحافل الدولية والعالمية .
 

وعقد الاجتماع بحضور لفيف من قيادات المديرية والسادة موجهي العموم والموجهين ولفيف من قيادات شركة "اديوميتر" بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، وجاء الاجتماع في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة "اديوميتر مصر " للمسابقات العلمية ورعاية الموهوبين.

 رعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين وتهيئة البيئة العلمية المحيطة بهم

واستهل وكيل أول الوزارة  الاجتماع بكلمة رحب فيها  بالحضور، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للشركة لحرصها على رعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين وتهيئة البيئة العلمية المحيطة بهم ، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم حتى يصبحوا علماء وقادة المستقبل يمثلون اسم مصر ويرفعونه عاليًا في كافة المحافل العلمية والدولية.

وتقدم مدير المديرية بالشكر  للمهندس محمد الحديدي بالشركة على جهودهم المبذولة مع أبناؤنا الطلبة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لمديري عموم الإدارات التعليمية والسادة الحضور، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى بذلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وظهورهم بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.

 توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بالاستعداد الجيد لفترة الامتحانات

و وجه "موسى" مديرى عموم الإدارات التعليمية بالاستعداد الجيد لفترة الامتحانات، بعدها توجهت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالشكر والتقدير لأيمن موسى على الدور الكبير الذي يقوم به، ودعمه الدائم وتقديمه كافة التسهيلات التي تساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

 المسابقات ترتقي بمستوى الطلاب وتحفزهم

وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تفعيل البروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وشركة " اديوميتر مصر" للمسابقات الدولية، لافتة إلى أن الشركة تقوم بمسابقات علمية في مجال الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية على مستوى جمهورية مصر العربية، والعاصمة داعمة جدًا لهذه المسابقات لأنها ترتقي بمستوى الطلاب وتحفزهم، وجميعنا يعلم أن العملية التعليمية ليس مجرد توصيل مواد دراسية، ولكن هي عملية تصقل الطالب في جميع المجالات ومنها مجال المسابقات وصقل الطالب في المناهج الدراسية حتي يصل لمكانه تليق به وسط اقرانه في جميع انحاء العالم.

ووجهت الشكر للشركة والمهندس محمد الحديدي والمهندس حسن مشعل وكل فريق العمل المحترم ووجهت الشكر للسادة الحضور ولموجهي العموم سواء التعليم العام أو التجريبيات في المديرية والإدارات التعليمية لما يبذلوه من جهد للارتقاء بالعملية التعليمية ووجهت الشكر لفريق العلاقات العامة والإعلام على جهودهم المبذولة في إظهار جميع أنشطة وفعاليات المديرية والإدارات التعليمية.

جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية
مسابقات التربية والتعليم اوائل الطلبة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حريق محل بـ 26 يوليو

محافظة القاهرة: إقبال كبير من أهالى مدينة الأمل على لجان الانتخابات

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

لتحديد سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

الفرصة الأخيرة.. باتشيكو يُعلن عن قائمة بيراميدز لبطولة كأس السوبر المصرى

الباز: مصر "صرَّة العالم".. وأثبتنا أننا يد واحدة "لما حد يقرب مننا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة