"تعليم القاهرة" تعقد اجتماعا لتدشين المسابقات العلمية والدولية بالإدارات التعليمية

عقدت مديرية تعليم القاهرة، اجتماعا لتدشين المسابقات العلمية والدولية بالإدارات التعليمية للعام الدراسي 2023-2024، مشيرة إلى أنها تهدف لخلق جيل من العلماء والمبدعين يرفعون اسم مصر عاليًا فى المحافل الدولية والعالمية .



وعقد الاجتماع بحضور لفيف من قيادات المديرية والسادة موجهي العموم والموجهين ولفيف من قيادات شركة "اديوميتر" بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، وجاء الاجتماع في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة "اديوميتر مصر " للمسابقات العلمية ورعاية الموهوبين.

رعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين وتهيئة البيئة العلمية المحيطة بهم

واستهل وكيل أول الوزارة الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للشركة لحرصها على رعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين وتهيئة البيئة العلمية المحيطة بهم ، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم حتى يصبحوا علماء وقادة المستقبل يمثلون اسم مصر ويرفعونه عاليًا في كافة المحافل العلمية والدولية.

وتقدم مدير المديرية بالشكر للمهندس محمد الحديدي بالشركة على جهودهم المبذولة مع أبناؤنا الطلبة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لمديري عموم الإدارات التعليمية والسادة الحضور، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى بذلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وظهورهم بالشكل اللائق والمشرف لتعليم القاهرة.

توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية بالاستعداد الجيد لفترة الامتحانات

و وجه "موسى" مديرى عموم الإدارات التعليمية بالاستعداد الجيد لفترة الامتحانات، بعدها توجهت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بالشكر والتقدير لأيمن موسى على الدور الكبير الذي يقوم به، ودعمه الدائم وتقديمه كافة التسهيلات التي تساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

المسابقات ترتقي بمستوى الطلاب وتحفزهم

وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تفعيل البروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وشركة " اديوميتر مصر" للمسابقات الدولية، لافتة إلى أن الشركة تقوم بمسابقات علمية في مجال الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية على مستوى جمهورية مصر العربية، والعاصمة داعمة جدًا لهذه المسابقات لأنها ترتقي بمستوى الطلاب وتحفزهم، وجميعنا يعلم أن العملية التعليمية ليس مجرد توصيل مواد دراسية، ولكن هي عملية تصقل الطالب في جميع المجالات ومنها مجال المسابقات وصقل الطالب في المناهج الدراسية حتي يصل لمكانه تليق به وسط اقرانه في جميع انحاء العالم.

ووجهت الشكر للشركة والمهندس محمد الحديدي والمهندس حسن مشعل وكل فريق العمل المحترم ووجهت الشكر للسادة الحضور ولموجهي العموم سواء التعليم العام أو التجريبيات في المديرية والإدارات التعليمية لما يبذلوه من جهد للارتقاء بالعملية التعليمية ووجهت الشكر لفريق العلاقات العامة والإعلام على جهودهم المبذولة في إظهار جميع أنشطة وفعاليات المديرية والإدارات التعليمية.

جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية

جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية

جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية

جانب من اجتماع تعليم القاهرة لتدشين المسابقات العلمية