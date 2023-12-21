الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 23 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 أطفال.

في بيت لحم

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا وهم: الطفلان محمد سليم النيص، وأدهم عبد شكارنة من بلدة نحالين، والطفل عثمان عطا العروج (17 عامًا) من قرية جناتا جنوبا، والمحامي ياسر العساكرة من قرية العساكرة شرقًا، توفيق ناصر الشمالي (25 عامًا)، وأدهم محمد أبوسرور (19 عامًا)، ونادر سميح عزية (20 عامًا) من بلدة الدوحة غربًا، حمودة الشمالي، وتوفيق الشمالي، من منطقة الكركفة وسط بيت لحم، وموسى جودت العمور، والأسير المحرر عمار ياسر العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

في طوباس

ومن طوباس، اعتقلت قوات الأسير المحرر محمد فوزي دراغمة (35 عامًا) من منزله في مدية طوباس، المواطن أحمد حسين دراغمة، شرق خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.

ومن سلفيت، اعتقل الاحتلال المواطن محمد خالد سليمان من قرية مردا شمالًا.

ومن نابلس، اعتقلت المواطن طارق زياد سقف الحيط، من قرية بيت وزن غربًا.

كما اعتقلت الشاب فتحي رامية، من بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

في مدينة الخليل

ومن مدينة الخليل اعتقلت الأسير المحرر معتز ذيب العويوي، والطالب الجامعي أحمد أشرف نيروخ، وأيمن كمال النمورة من مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت المواطن محمد ياسر نافع، من بلدة نعلين، وزياد عبدالرحيم ناصر (41 عامًا)، من قرية دير قديس غربًا.

ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال المحرر نسيم حسني حسن حمد (25 عامًا) من بلدة صيدا، وعبد صبحي بدران من دير الغصون.

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"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمبنى بتل أبيب إثر إطلاق دفعة صواريخ من غزة

شرق مدينة خان يونس

وفي وقت سابق قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إن عناصرها يدكون تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية في بيت لحم في طوباس في مدينة الخليل مدينة خانيونس

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