الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في إصابة شخصين إثر انهيار سقف عقار بعين شمس

انهيار سقف عقار
انهيار سقف عقار

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في إصابة شخصين بجروح وكسور، في سقوط سقف غرفة أعلى عقار مكون من 5 طوابق بشارع ترعة الجبل بمنطقة عين شمس، وتم نقل المصابين بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخلاء المبنى، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي المطرية.

التحقيق في إصابة شخصين في انهيار سقف عقار بعين شمس

كشفت المعاينة عن انهيار سقف غرفة بالدور الرابع بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة المطرية بالقاهرة، وأن العقار مكون من أرضي و5 طوابق على مساحة 85 مترًا تقريبًا، مأهول بالسكان عدا الطابق الثالث، وسقوط سقف غرفة الطابق الرابع بالعقار على مساحة 4 أمتار تقريبًا، وتبين بان جدار العقار قديم آيل للسقوط.

أضافت التحريات الأولية، أن المصابين هما، «حسام أحمد _35عامًا»، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، «حسن أحمد _30عامًا»، كسر بعظام الوجهة مع كسر بعظام الفخذ الأيمن مع كدمات وسحجات بالجسم، تبين انهما كانا متواجدان داخل منزلهما، وقت الإنهيار وجاري عرض ملف المنزل على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط،.وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهة المختصة بمحافظة القاهرة لإزالة آثار الانهيار، ومعاينة العقارات المجاورة والعرض على النيابة العامة.

البداية بورود بلاغًا لقسم شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة بسقوط سقف غرفة أعلى سطح عقار كائن بشارع ترعة الجبل بدائرة القسم، انتقل قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وفُرض كردون أمني حول العقار.

وعلى الفور انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة بانتشال المصابين من تحت الأنقاض، ونقلهما إلى مستشفى المطرية لإسعافهما،وتجري رجال المباحث قسم شرطة المطرية إلى أقوال الشهود حول انهيار سقف العقار؛ لبيان ملابسات الحادث وكشف تفاصيل الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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