الغضبان: أجدادنا حفروا بدمائهم تاريخ بورسعيد.. واليوم نكمله بالإعمار والبناء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاءا موسعا مع الأجهزة التنفيذية والعسكرية والدينية والشعبية بالمحافظة، في إطار احتفالات بورسعيد بالذكرى الـ67 لانتصار المقاومة الشعبية عام 1956، عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة الشهداء.

وفى بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي محافظة بورسعيد وقيادتها العسكرية والتنفيذية والشعبية، كما توجه بالتهنئة لأبطال بورسعيد وأسرهم، وأعرب عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا وضحوا بكل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على أراضى بورسعيد، قائلا "أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية".

وقال محافظ بورسعيد، إن أجدادنا في بورسعيد حفروا تاريخ بورسعيد بدمائهم، وجعلوا اسمها رمزا يخلد على مر العصور، مضيفا أن شعب مصر عظيم يظهر دائما في وقت الشدائد، واليوم هو تذكرة بهذا الانتصار العظيم، موجها التحية لكل بطل شارك في الحفاظ على أراضي بورسعيد.

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

و خلال كلمته، جدد محافظ بورسعيد تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متوجها بالشكر والتقدير للرئيس على جعل بورسعيد قاطرة التنمية، ونموذجا يحتذى به في كافة المجالات، مشيرا أن اليوم نحتفل بالانتصار في الماضي والانتصار في الحاضر، فالدولة المصرية تبني وتعمر وتحارب معا، لافتا إلى أن المصريين نسيج وطني واحد ولا يستطيع أحد أن يقهره، ولا بد من وعي المواطن بجهود الدولة المصرية ومواجهة أي تحديات تهدف للنيل من وحدة الوطن.

ومن جهته، توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة لأهالي بورسعيد وأجهزتها التنفيذية والشعبية، بمناسبة ذكرى عيد النصر، متنميا لمحافظة بورسعيد دوام التقدم والرخاء والتنمية، وأكد أن أهالي بورسعيد رمزا للتحدي والوحدة والصمود، ودائما يتغلبون على الصعاب والأزمات التي تواجه المحافظة، متطرقا للحديث عن الفارق الذي شهدته محافظة بورسعيد حاليا من تنمية في كل الاتجاهات.

وأكد الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، فخره بما حققته الدولة المصرية من تطور غير مسبوق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدما التهنئة له على فوزه في الانتخابات الرئاسية، كما تقدم بالشكر لمحافظ بورسعيد على التنمية والتقدم الذي يجرى ببورسعيد على كافة الأصعدة.

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