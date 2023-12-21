الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية باهم قضايا المرأة.. وزيارة ميدانية للمتدربين فى مراكز التدريب بالشرقية

مراكز التدريب بالشرقية
مراكز التدريب بالشرقية

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن  إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بمحافظة الشرقية نظمت ندوة للتوعية بمركز التدريب المهني بالنحال بعنوان " القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها" شارك بها عدد 15 من المتدربات بأقسام التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف بالمركز، وأيضًا  نظمت المديرية زيارة ميدانية تعليمية لـ 30 متدربة بقسم التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين لمصنع المصرية الكندية بالأشراف، لتفقد خطوط الإنتاج والتعرف على مراحل التصنيع والتجهيز، والتعرف على  أحدث النظم في صناعة الملابس، والإستماع إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم،  فى إطار جهود المديرية المستمرة لتأهيل الشباب من الجنسين من خلال توفير برامج تدريب مهنى مناسبة والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة..
واوضح احمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتدريبهم وتأهيلهم من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بالمحافظات، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، وأضاف مدير المديرية أن الندوة حاضر بها وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ورئيس الأمانة الفنية لوحدة المساواة بالمديرية، وحنان حسن    موجة فني وعضو وحدة المساواة، والتى تناولت عدة محاور منها: التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة، والمساواة في الحقوق، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها)، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن الأعمال والأحوال التي لايجوز تشغيل النساء بها، كما جرى حوار  مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها.
 

وزارة العمل مدريات الوزارة فرص عمل وظائف تدريب

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