وزارة العمل: مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على فرص العمل في الإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مقابلات شخصية لشباب من المتقدمين للعمل على مهنة مندوب، بالتعاون مع إدارة إحدى شركات قطاع التامينات علي الحياة، والراغبين في العمل بالشركة وعددهم 20 شاب، وذلك في اليوم الأول من بدء المقابلات الشخصيه والمستمرة لمدة 3 أيام، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع تلك الشركات بصفة دورية ومستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديرية..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين للعمل فى منشآت القطاع الخاص بشكل لائق، وتفعيل دور أجهزة المديريات فى هذا الشأن للحد من معدلات البطالة، مضيفًا انه جرت المقابلات مع مسئولي الشركة بقاعة المديرية، ومؤكدًا على الإستمرار فى توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من خلال المديرية ومناطقها ومكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة.

وزارة العمل تشارك فى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

كانت شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل، فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة التى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية بمكتبة مصر العامة بالدقى، بحضور نخبنة من المتخصصين والمهتمين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة من مسئولى الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة وعدد من الباحثين المتخصصين، وذلك بهدف الدعوة إلى تأهيل وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تضم في أهدافها تحقيق العدالة والمساواة في الفرص وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

