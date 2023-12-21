الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصريًا.. أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في "صاحبة السعادة"

سامح الصريطي وحنان
سامح الصريطي وحنان في صاحبة السعادة

تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، يوم الثلاثاء المقبل، الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان في أول ظهور لهما معًا بعد إعلان خبر زواجهما.

ويكشف الصريطي وحنان خلال الحوار العديد من الأسرار عن بداية تعارفهما وقصه الحب التي نشأت بينهما وكيف كانت ردود أفعال أبنائهم.

 كيف تلقى ابنا العروسين الخبر؟

تستضيف "صاحبة السعادة"  في جزء من الحلقة هشام خليل ابن المطربة حنان وإبتهال الصريطي ابنة الفنان سامح الصريطي، ليكشفا عن عدد من المفاجآت عند تلقيهما خبر ارتباط الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان.

وفي حلقة الاثنين، تستضيف "صاحبة السعادة" المطرب الشاب رامي صبري في سهرة غنائية يقدم فيها مجموعة كبيرة من أغانيه.

كما يتحدث "صبري" عن عدد من المراحل الانتقالية في حياته الفنية ومن ساهم في وصوله إلى المرحلة الحالية جماهيريًا.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض على قناة "dmc" يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساءً.

الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس إسعاد يونس DMC صاحبة السعادة سامح الصريطي المطربة حنان

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حصريًا.. أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وحنان في "صاحبة السعادة"

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