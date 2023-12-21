المطران عطا الله حنا: الغالبية الساحقة من أهل غزة أصبحوا نازحين

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن هذه المأساة المروعة التي يتعرض لها أهلنا في غزة، يجب أن تتوقف سريعا ونأمل بأن تنجح الجهود المبذولة من أجل وقف هذه الحرب.

أهل غزة يتضورون جوعا ويعانون من انعدام الخدمات

وأضاف لم يعد من الممكن استمرار هذا الوضع وهذه المأساة وهذه الكارثة، فالغالبية الساحقة من أهل غزة أصبحوا نازحين يتضورون جوعا ويعانون من انعدام الخدمات الصحية، أما الأطفال فهم يعانون الأمرين بسبب عدم توفر الطعام وهنالك حالات وفاة بين الأطفال بسبب الجوع.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية، إلى متى سوف تستمر هذه المأساة فلم يعد من الممكن ان تبقى هذه الحالة وان تتواصل، نتمنى من القادة العرب جميعا ومن كافة الأحرار من أبناء أمتنا العربية بأن يعملوا وان يضغطوا باتجاه وقف هذه الحرب، نحذر من خطورة الأوضاع في غزة فنحن على شفا كارثة لا بل نحن في كارثة حقيقية والمأساة قد تتفاقم إذا لم يكن هنالك إنهاء سريع للحرب.

نرفض منع المواطنين من أن يعبروا عن موقفهم المناهض للحرب

وواصل المطران عطا الله حنا، إننا نرفض كافة الضغوطات والتي هدفها كتم الأفواه، ومنع المواطنين من أن يعبروا عن موقفهم المناهض للحرب، والمطالب بأن تتوقف هذه المأساة والكارثة الانسانية حقنا للدماء ووقفا للدمار.

لن نقبل بأي تهديد او وعيد من اية جهة كانت فمواقفنا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير وسنبقى ننادي بوقف هذه الحرب والتي ويا للأسف يدفع فاتورتها الابرياء والمدنيين، لسنا دعاة حروب وعنف وقتل بل نحن دعاة محبة واخوة ورحمة واحترام لكل انسان ولا يجوز القبول بهذه الممارسات الظالمة التي تستهدف شعبنا في غزة.

ولفت "حنا"، إلى أنه يعتقد بأنه يجب ان يرتفع الصوت عاليا من قبل الجميع مناديا ومطالبا بأن تتوقف هذه الحرب ونحن نعلم بأن هنالك ضغوطات كثيرة وتهديدات بملاحقة من يعبرون عن موقفهم تجاه هذه المسألة ولكن يبقى في النهاية هذا الموضوع متعلقا بالضمير ولا يمكن لاي انسان عنده ضمير حي ان يقبل بأن يقتل الأبرياء بهذه الطريقة المأساوية.

نرفض استهداف المدنيين كل المدنيين

وأضاف، نرفض استهداف المدنيين كل المدنيين ويجب احترام الانسان الفلسطيني في غزة فهؤلاء هم بشر خلقهم الله كما هو كل انسان في هذا العالم ولا يجوز ان يعاملوا بهذه العنجهية وهذه القسوة.

من المؤلم ان كل هذه الجرائم تحدث والكثيرون من الحكام في الغرب يتفرجون ولا يحركون ساكنا في حين ان شرائح كبيرة من الشعوب تحركت وتظاهرت نصرة لغزة ومطالبة بأن يتوقف العدوان،لقد توحدت البشرية كلها في رفض هذه الحرب وأولئك الذين تحركوا هم شريحة الاحرار في كل مكان وهم ينتمون لكافة الاديان والاعراق والخلفيات الثقافية.

واختتم نتمنى ان نشهد قريبا وقفا لإطلاق النار فلم يعد من الممكن ان تستمر هذه الحالة وهذه المآسي المروعة التي يعاني منها اهل غزة.