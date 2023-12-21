محافظ قنا يوجّه بسرعة التحقيقات فى إصابة تلاميذ بحالات اختناق داخل مدرسة

وجّه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة التحقيقات في واقعة إصابة عدد من التلاميذ بحالات اختناق داخل مدرسة "تحيا مصر" في مدينة قنا الجديدة، وذلك عقب نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل "الداودي" إلى مستشفى قنا العام، فور ورود بلاغ إلى غرفة أزمات محافظة قنا بإصابة عدد من التلاميذ في مدرسة "تحيا مصر 1" بمدينة قنا الجديدة، بحالات اختناق، وذلك لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين، رفقة حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف كمال، رئيس هيئة التأمين الصحي بقنا، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مدير الشئون الصحية بقنا والأجهزة الأمنية.

من جهته، أكد عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الحالات بسيطة وتم تقديم الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مؤكدًا أن محافظ قنا وجَّه بسرعة التحقيقات في الواقعة ومعرفة سبب الحادث وملابساته.