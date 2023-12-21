"المرور" تضبط ‏70484 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 70484 مخالفة مرورية متنوعة.