الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الضرائب: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية يُعد جريمة تهرب

الدكتور فايز الضباعني
الدكتور فايز الضباعني

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الذين يتعاملون مع شركات فقط بالالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالب الممولين الذين يتعاملون مع مستهلك نهائي فقط بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني. 

وفي حال تعامل الممول مع كل من شركات ومستهلك نهائي، شدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الممول بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند  التعامل مع الشركات، وكذلك إصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.

كما شدد الدكتور الضباعني على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوانى في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

"الضرائب": حريصون على حصر المجتمع الضريبي واستيداء حقوق الخزانة العامة

وأشار إلى بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية، التي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

فايز الضباعني مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكتروني الفاتورة الإلكترونية وزارة المالية

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