الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكري: عضوية المملكة المتحدة الدائمة بمجلس الأمن يضع عليها مسؤولية بتناول قضية غزة

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن المملكة المتحدة وعضويتها الدائمة بمجلس الأمن يضع عليها مسؤولية خاصة في تناول القضايا سواء كانت في غزة أو غيرها في منطقتنا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون عير فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباحثات التي أجريت مع وزير الخارجية البريطاني تركزت حول العلاقات الثنائية، وأيضا التطورات الخاصة بالحرب على غزة، واستمرار الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والمدنيين في القطاع، علاوة على ضرورة وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

وأكد وزير الخارجية، أن المباحثات تركزت أيضًا على العمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، وهو قرار إنساني في المقام الأول، إذ يتعامل مع نفاذ المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

شكرى وزير الخارجية

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا

يبدأ غدًا.. "الأرصاد" تحذر من أجواء أول أيام الشتاء

كواليس مفاوضات القاهرة.. ماذا حدث بين قادة حماس والمسئولين فى مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبو العباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد مدير "كرم أبو سالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين