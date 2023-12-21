الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"من سيربح المعلومة؟".. ختام مسابقة المراكز المجتمعية بمكتبة الإسكندرية

ختام مسابقة المراكز
ختام مسابقة المراكز المجتمعية بمكتبة الإسكندرية

نظَّمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات، صباح اليوم، حفل ختام الدورة الثانية لمسابقة المراكز المجتمعية بعنوان: "من سيربح المعلومة؟" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بقاعة الأغراض المتعددة بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وأجريت المسابقة بين مجموعة من المراكز المجتمعية متمثلة في 8 فرق، حيث تستهدف الأطفال من سن 9 سنوات إلى 14 سنة في محاولة لإثراء المعلومات العامة لدى الأطفال والنشء.

وتم إجراء التصفيات قبل النهائية آنفًا، واقتصر يوم الحفل على تصفيات المركزين الأول والثاني فقط، وتم توزيع شهادات تقدير ومجموعة من الهدايا المختلفة على المشاركين. 

ورش عمل للطلاب

كما تم تنظيم العديد من ورش العمل للطلاب المشاركين؛ والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم والعمل على تثقيفهم بطريقة مبتكرة وممتعة في المسابقة، كمهارات البحث، وتنظيم الوقت، وأهمية العمل الجماعي.

تأتي الفعالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

مكتبة الاسكندرية من سيربح المعلومة المراكز المجتمعية فئات المجتمع المختلفة المواهب والمهارات

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

زايد قام بتهنئته وسليمان أكد أنه سيشهد مشروعات مهمة.. مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يحتفل بعيد ميلاده الـ 14

مكتبة الإسكندرية تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة: "عن جدارة واستحقاق"

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة