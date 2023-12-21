الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافة روض الفرج" يشهد الاستعدادات النهائية لختام أسبوع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد قصر ثقافة روض الفرج، الاستعدادات النهائية لحفل ختام الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة القاهرة، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

 بروڤة للأطفال استعدادا للعرض المسرحي"أنا بحب الرسم"

وأجرى المخرج محمد الطوبجي بروڤة للأطفال استعدادا للعرض المسرحي"أنا بحب الرسم"، وواصل الفنان ماهر كمال تدريباته على أوبريت الحفل، كما قام الفنان ناصر عبد التواب بتدريب الأطفال على عروض فقرة الأراجوز وعرائس القفاز والمقرر تقديمها تحت عنوان "يسعد صباحكم يا أصدقائي".

من ناحية أخرى أنهى الكاتب وليد كمال المرحلة الأخيرة من كتابة السيناريو، ووضع المخرج حامد سعيد اللمسات الأخيرة للأفلام القصيرة نتاج أعمال المتدربين.

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محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشرع ممشى أهل مصر

كما تواصلت فعاليات كل من ورشة الكتابة وإلقاء الشعر للشاعر محمود الحلواني، وورشة تعليم الرسم بالموسيقى للمدرب وائل عوض، وذلك بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي.

وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية، استمرت كل من فعاليات ورشة إعادة تدوير خامات البيئة للمدربة نجوى عبد العزيز، ورشة تصميم حقائب بالشبك تدريب نجلاء شحاته، ورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة الجلود للمدربة إيمان أحمد، بالإضافة إلى ورشة الأركيت للمدرب حسني إبراهيم، و"اصنع كتابك" للمدربة أميرة سعد ومن المقرر أن يقام حفل ختام الأسبوع الثقافي غدا الجمعة 22 ديسمبر.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

صورة من الفعالية
قصر ثقافة روض الفرج الملتقى الثقافي الثامن والعشرين مشروع أهل مصر نيڤين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

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