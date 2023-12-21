سقوط 4 تجار بحوزتهم دولارات وعملات محلية في الغربية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية من ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وشملت القضايا: ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، ضبط حاصل على دبلوم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

ضبط عامل بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية")، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.