حاول منع سرقة "توكتوك".. مصرع طالب على أيدي مسجلين خطر بمنشأة القناطر

لقى طالب مصرعه على أيدي مسجلين خطر حاول منعهما من سرقة "توكتوك" فى منشأة القناطر وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال نجل عم المتوفى طالب، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة "التوك توك" ملك والده وبرفقته (المتوفى) استوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف.

وأضاف عقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين (سكين - قطعة حديدية - زجاجة مياه بداخلها شطة) وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالاستيلاء على مركبة (التوك توك - هاتفه المحمول – مبلغ مالى) ولاذا بالهرب.

ضبط مرتكبي الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمان فى الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عامل، مقيم بدائرة المركز "تم ضبطه" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.