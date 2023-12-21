ضبط مسجلين بـ 170 طربة حشيش و300 قرص تامول فى البحيرة

نجحت الإدارة العامة لـمكافحة المخدرات، فى ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 170 طربة حشيش و300 قرص تامول فى البحيرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين إجراميين، تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة المركز وبحوزتهما "170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام – 300 قرص مخدر لعقار "التامول"، مبلغ مالي".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و 250 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.