الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"وول ستريت جورنال": مباحثات بين حماس والسلطة لإنهاء الخلافات وتوحيد غزة والضفة

توحيد الصف الفلسطيني
توحيد الصف الفلسطيني

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن قيادات حركة حماس يتحدثون مع السلطة الفلسطينية، بشأن كيفية حكم قطاع غزة وضمها للضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، مشيرة إلى أن مثل هذه المفاوضات تعني إنهاء الخلافات الكبرى بين حماس والسلطة الفلسطينية بعد سنوات من الجمود.

تحولات كبرى في مواقف حماس من الحرب في غزة

وتابعت الصحيفة أن هذه المحادثات تكشف عن أن حماس بدأت التخطيط لمستقبل غزة في مرحلة ما بعد الصراع، حيث قال حسام بدران عضو المكتب السياسي للحركة: "نحن لا نقاتل فقط لأننا نريد القتال، نحن لسنا من أنصار لعبة محصلتها صفر، نريد أن تنتهي الحرب".

 بدران: نريد إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس

وأضافت أن خطابات وبيانات قادة حماس تُمثل تحولًا حادًا عما كانت عليه الحركة في أعقاب عملية طوفان الأقصى، وبعد أكثر من شهرين من الحرب، وسقوط حوالي 20 ألف شهيد فلسطيني في غزة، يتحدث الجناح السياسي لحماس عن نهاية الصراع، حيث قال بدران: "نريد إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس".

ووفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات ومسئول إسرائيلي، فإن محادثات القيادة السياسية مع فتح، الفصيل المهيمن في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تكشف عن أن الحركة لا تُريد أن تستمر في حكم غزة أو استمرار الانقسام بين الضفة وغزة.

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قوات حفظ سلام وإعادة تنشيط السلطة الفلسطينية.. خطة واشنطن لمستقبل غزة

وتضغط الولايات المتحدة على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لبدء التفكير فيما سيحدث بعد انتهاء الصراع في غزة، وقالت إسرائيل إنها لا تريد إعادة احتلال غزة، لكن ذلك لا يعني تخطيطها لنشر قوة أمنية أخرى، ومن بين الخيارات التي تجري دراستها تشكيل قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات تضم دولًا عربية، وهو ما ترفضه حماس والسلطة الفلسطينية، والخيار الآخر هو إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية الخاصة.

 المفاوضات بين حماس والسلطة الفلسطينية تكسر جمودًا كبيرًا في العلاقات بين الطرفين

وأضافت"وول ستريت جورنال"، أن المفاوضات بين حماس والسلطة الفلسطينية تكسر جمودًا كبيرًا في العلاقات بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الانقسامات، ويقول قادة حماس إنهم يرغبون الآن في العمل مع السلطة الفلسطينية.

وتابعت أن قادة حماس ظلوا على تواصل سري مع السلطة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وشملت هذه المحادثات محمد دحلان رئيس الأمن السابق في غزة الذي يتمتع بعلاقات طيبة وقوية مع الدول العربية، فضلًا عن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، وقد شارك كبار القادة السياسيين في حماس، بمن في ذلك إسماعيل هنية وخالد مشعل، بشكل مباشر في تلك المحادثات، والتي تضم من جانب فتح حسين الشيخ.

حماس السلطة الفلسطينية غزة الحرب قطاع حكم

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