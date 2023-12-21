الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عميدة "حاسبات ومعلومات طنطا": نولى النشاط المسرحي اهتمامًا كبيرا لدوره بإنشاء بيئة إبداعية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا  العرض المسرحي “دير العاشق ” على مسرح الأنشطة الطلابية التابع للإدارة العامة لرعاية الشباب بكلية الفنون التطبيقية.

جاء ذلك تحت إشراف ورعاية الدكتورة نانسي عباس الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية وبحضور الدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والذي انطلق تحت رعاية  الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة نانسي عباس الحفناوي القائم بعمل عميد الكلية، دعمها الكامل لجميع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية والمسابقات الجماعية والفردية على مستوى الجامعة.

وأشارت القائم بعمل عميد الكلية، أن الكلية تولى النشاط المسرحي اهتمامًا شديدًا فهو  يساعد في إنشاء بيئة إبداعية وتنافسية في طرح أفكار الطلاب وعرض مواهبهم الفنية، 
وتمنت لطلاب فريق المسرح بالكلية تمام التوفيق لتحقيق مركز متقدم هذا العام

رئيس جامعة طنطا يشارك فى حفل رابطة الجامعات الإسلامية

وفى سياق متصل شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى الحفل المقام على شرف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، بحضور  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب،والدكتور سامى الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية، ولفيف من رؤساء الجامعات والأساتذة بالجامعات المصرية والعربية والإسلامية.

وأعرب الدكتور محمود ذكى عن سعادته بحضور الحفل، مثمنا دور رابطة الجامعات الاسلامية فى تنمية التعاون بين الجامعات الإسلامية، والعمل على توافر الإمكانات البشرية والمادية فيها، وتنمية الاتصال بين الرابطة والمؤسسات الجامعية والثقافات الأخرى الإقليمية والعالمية.

كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا العرض المسرحي دير العاشق مسرح الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب

مواد متعلقة

لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر بالجنيه المصري والدولار

الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا

كواليس مفاوضات القاهرة.. ماذا حدث بين قادة حماس والمسئولين فى مصر؟

يبدأ غدًا.. "الأرصاد" تحذر من أجواء أول أيام الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبو العباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من محافظة الخليل ويستولى على مركبتين

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال