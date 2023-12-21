عميدة "حاسبات ومعلومات طنطا": نولى النشاط المسرحي اهتمامًا كبيرا لدوره بإنشاء بيئة إبداعية

قدمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا العرض المسرحي “دير العاشق ” على مسرح الأنشطة الطلابية التابع للإدارة العامة لرعاية الشباب بكلية الفنون التطبيقية.

جاء ذلك تحت إشراف ورعاية الدكتورة نانسي عباس الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية وبحضور الدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والذي انطلق تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأكدت الدكتورة نانسي عباس الحفناوي القائم بعمل عميد الكلية، دعمها الكامل لجميع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية والمسابقات الجماعية والفردية على مستوى الجامعة.

وأشارت القائم بعمل عميد الكلية، أن الكلية تولى النشاط المسرحي اهتمامًا شديدًا فهو يساعد في إنشاء بيئة إبداعية وتنافسية في طرح أفكار الطلاب وعرض مواهبهم الفنية،

وتمنت لطلاب فريق المسرح بالكلية تمام التوفيق لتحقيق مركز متقدم هذا العام

رئيس جامعة طنطا يشارك فى حفل رابطة الجامعات الإسلامية

وفى سياق متصل شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى الحفل المقام على شرف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والنائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب،والدكتور سامى الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية، ولفيف من رؤساء الجامعات والأساتذة بالجامعات المصرية والعربية والإسلامية.

وأعرب الدكتور محمود ذكى عن سعادته بحضور الحفل، مثمنا دور رابطة الجامعات الاسلامية فى تنمية التعاون بين الجامعات الإسلامية، والعمل على توافر الإمكانات البشرية والمادية فيها، وتنمية الاتصال بين الرابطة والمؤسسات الجامعية والثقافات الأخرى الإقليمية والعالمية.