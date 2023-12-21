حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 21 ديسمبر 2023

تقدم "الدستور"، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر ٢٠٢٤، حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

في مكان العمل، ستحتاج إلى أن تُظهر لزملائك طريقة أفضل وأكثر كفاءة للتعامل مع المهمة لزيادة الإنتاجية. سيساعدك الوضع النقدي الجيد على شراء ما كنت ترغب فيه دائمًا. ستظهر الخلافات مع الزوج التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية علامات على حلها وديًا. من المرجح أن تجعلك الإقامة الجميلة في منتجع فاخر تشعر بالتدليل.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

سوف يفاجئك الفحص الطبي المنتظم بنتائج إيجابية. تحتاج قرارات الملكية إلى مزيد من الصبر في نهايتك. ويمكن توقع نمو مذهل ومكاسب نقدية. يمكن لمؤتمرات العمل المهمة أن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لنموك المهني. سيكون مزاجك المتفائل وسلوكك السعيد معديين ويخلقان جوًا منزليًا سعيدًا. خذ استراحة لقضاء عطلة.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

نمط حياتك النشط سوف يبقيك في حالة جيدة. قد تطلب العائلة موافقتك على شراء عنصر مهم للمنزل. تعد الاستثمارات الحكيمة بجلب أرباح جيدة. سيتمكن المحترفون من تكوين عملاء جدد. القيام برحلة خارج المدينة أمر وارد، قد يكون القرار المتعلق بالملكية في صالحك. إن إحاطة نفسك بالأشخاص الذين يجعلونك سعيدًا أمر في غاية الأهمية.

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

قد يصبح تناول الطعام الصحي وتجنب الوجبات السريعة هو شعارك سوف تحتاج إلى استثمار وقتك في حل المشاكل على الصعيد المالي. يسود جو مريح على جبهة العمل. ستساعد جهودك في تخفيف مشاكل أحد أفراد العائلة المقربين من المحتمل أن تكون رحلة سفر غريبة على بطاقاتك. سيتم حل النزاعات المتعلقة بملكية الأجداد في نهاية المطاف.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

لقد حان الوقت للبدء في التركيز على صحتك. من المرجح أن يجعلك الأمان المالي تشعر بالأمان والحماية. من المرجح أن تساعدك نصيحة المرشد على تسلق سلم الشركة. من المتوقع أن تزدهر الحياة العائلية، ومن المرجح أن تقضي بعض الوقت مع أحبائك.

برج العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

إن الاستمتاع برحلة خارج المدينة أمر ممكن بالنسبة للبعض. من المرجح أن يبقيك النظام الغذائي الصحي والمغذي في حالة معنوية عالية. ماليا، قد تواجه زيادة في أرباحك. لقد حان الوقت لجني ثمار عملكم الشاق. هذا هو الوقت المناسب لبدء شيء ما على الجبهة الداخلية الذي كنت تفكر فيه لفترة طويلة.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

إن إحداث تغيير في نمط الحياة سيكون أكثر فائدة على الصعيد الصحي. يبدو أن خطط السفر تجمعك بأصدقائك القدامى. بعض الأخبار الجيدة على الصعيد المالي في انتظارك. سيأخذ الموظف الجديد معظم عبء العمل عن كتفيك. من المرجح أن تحظى مساهمتك في الجبهة الداخلية بالثناء من الجميع. اغتنام فرصة الذهاب في رحلة سيكون في مصلحتك.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

يوم سعيد في صالة الألعاب الرياضية يبقيك منتشيًا طوال الوقت. يمكن توقع بداية إيجابية لمشروع أو مشروع جديد. يُنصح بالبقاء أكثر حسابية تجاه الأمور المالية. قد تصبح الواجهة العائلية مزدحمة بعض الشيء مع وصول الضيوف، لكنها ستكون ممتعة. إن التقاط اللحظات الخاصة أثناء الرحلة يمكن أن يجعلها لا تُنسى.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

هناك فرصة لكسب أرباح جيدة وستعزز جبهتك المالية. سيكون نظام التمارين الذي تعتمده أكثر فائدة للصحة. يمكن أن يتوقع البعض تكريمًا أو مكافأة في المجال الإبداعي أو المهني. إعادة ضبط المنزل يمكن أن تعطي ارتياحًا كبيرًا لبعض ربات البيوت. قد يجدك حبك للسفر تقوم بتعبئة الحقائب لرحلة قريبًا.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

مطلوب جدول تمارين صارم في نهايتك للحصول على تنسيق جيد بين العقل والجسد والروح. من المرجح أن يحصل أولئك الذين يعملون في وظائف حكومية على تحويلات في الموقع المطلوب. يبدو أن خطة السفر السريعة والمفاجئة علاجية. خذ بعض الوقت لتنظيم الممتلكات والوثائق ذات الصلة. قد يبدو إيجاد الوقت للاستمتاع اجتماعيًا أمرًا صعبًا في هذه المرحلة، لكنك ستتمكن من إدارته بطريقة ما.

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

قد تنضج بعض الاستثمارات في الماضي لتعطي عوائد جيدة. إن التصرف بناءً على نصيحة صحية سيكون في صالحك للعودة إلى لياقتك البدنية. ستنجح في التعامل مع قضية خلافية بكفاءة على جبهة العمل. قد يكون الترفيه عن الضيوف هو نصيبك اليوم، ولكن الوقت الذي تقضيه يعد بأن يكون أكثر متعة.

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يوم جيد لتمديد تلك العظام الكسولة من خلال القيام ببعض الأنشطة البدنية. الاستثمارات السابقة تستعد لإعطاء عوائد جيدة. الأخبار الجيدة على الصعيد المهني ستساعدك على البقاء في مزاج مزدهر. تسود الإثارة على الصعيد الداخلي، حيث يعود أحد أفراد الأسرة إلى منزله بعد فترة طويلة. السفر يثبت أنه مربح.