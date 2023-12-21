الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. يديعوت أحرونوت: حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مروان البرغوثى

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن حركة حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة 3 أسرى كبار بينهم الأسير مروان البرغوثي.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر إسرائيلية، إن حركة "حماس متشددة في مواقفها وتطرح مطالب منفصلة عن الواقع، وهي تصر على وقف إطلاق النار وغير مستعدة للعودة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار".

وأضافت المصادر أن "التقديرات في إسرائيل أن صفقة جديدة بشأن الرهائن لن تنضج قبل الأسبوع الأول من يناير".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نحن نضغط".

وتبذل الجهود لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.

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