محافظ بورسعيد يلتقى أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومى

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء الأربعاء، أبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي بمحافظة بورسعيد عام 1956، بديوان عام المحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والبطل أحمد هلال وأسر شهداء 56.

محافظ بورسعيد يلتقي أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومي

وفي بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد، أسمى معاني الشكر لأهالي بورسعيد عامة، ولأبطال وأسر شهداء المقاومة الشعبية خاصة، والذين كتبوا اسم بورسعيد في سجل التاريخ المصري والتاريخ العالمي، وكانوا سببا فى جعل اسم بورسعيد يذكر فى كل البلدان حول العالم، معربا عن فخره بتواجده مع أسر وأبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى عام1956.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن فخره بانتصارات محافظة بورسعيد والتي تتجسد كل عام خلال عيد النصر وتظهر أيضا خلال الاحتفالات التي تقيمها المحافظة، مؤكدا أن أبناء بورسعيد هم سر الصمود والنجاح والانتصار على مر العصور.

وتطرق المحافظ، لدور أبطال بورسعيد والذين وقفوا صامدين فى وجه العدو وضربو أروع الأمثلة أمام العالم فى الحفاظ على أراضي الوطن، مشيرا إلى أننا نواجه الٱن حربا من نوع ٱخر وهي حرب التنمية والتعمير لبناء مستقبل مشرف لأبناء مصر، لافتا إلى أن إعادة التعمير والبناء والإنجاز الذي يحدث بالدولة المصرية خلال الأعوام الماضية يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية التاريخي، وأن بورسعيد كانت دوما رمز الصمود والتحدي والابداع.

واختتم اللقاء، بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع أبطال وأسر المقاومة الشعبية.

وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا ، لبحث استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال أعياد ٢٣ ديسمبر (العيد القومي لمحافظة بورسعيد).

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومقاولو المشروعات وجهاز تعمير سيناء وممثل مؤسسة مشكاة نور.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بالعيد القومي، فضلا عن استعراض نسب العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء لسرعة افتتاحه في أقرب وقت خلال احتفالية كبرى تليق بما شهدته المنطقة من أعمال تطوير شاملة.

كما استمع المحافظ، للموقف التنفيذي الحالي في أعمال تطوير الممشى السياحي، وإنشاء سوق خديجة الحضاري الذي يأتي ضمن أعمال تطوير منطقة خديجة، وموقف العمل في تطوير المناطق السكنية في عدد من الأحياء، ونسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

كما تطرق لموقف الأعمال التي شهدتها عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، مشيرا أنه يجرى الانتهاء منها استعدادا لافتتاحها وتشغيلها قريبا، لافتا إلى أن افتتاحات المشروعات الجديدة ستشهد حضور عدد من الوزراء والشخصيات الهامة ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وأكد محافظ بورسعيد بأن الاحتفالات سوف تليق بقيمة هذا الحدث الهام وتشهد افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة.

وأكد المحافظ، على فخره بمعدل الانجازات التى شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك اصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.

محافظ بورسعيد يلتقى أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومى

محافظ بورسعيد يلتقى أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومى

محافظ بورسعيد يلتقى أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومى

محافظ بورسعيد يلتقى أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومى

محافظ بورسعيد يلتقى أبطال وأسر شهداء 56 احتفالا بالعيد القومى