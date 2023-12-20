"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب الطلب الأمريكى بإرجاء التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

قال ياسر نورالدين، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت إرجاء التصويت في مجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن غزة، وذلك لأن هناك ضغطًا كبيرًا عليها سواء من المجموعة العربية والإسلامية أو دول العالم.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين وروسيا مع القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، مشيرًا إلى أن هناك نقطة هامة اطلعتنا عليها الصحف الأمريكية وهي أن الولايات المتحدة تعترض على الفكرة التي قدمتها المجموعة العربية والإسلامية من وجود آلية تحت مظلة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني دون مراجعة الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن هذه نقطة خلاف في صيغة هذا المشروع، حيث إن الاحتلال يقوم بتفتيش كل المساعدات التي تدخل غزة، موضحًا أن المشروع يتحدث في بنوده عن تقديم المساعدات بشكل أكبر وفتح طرق وممرات داخل غزة وهذا ما يقلق أمريكا وتعترض عليه إسرائيل خلفها، لأنه سيسمح لحماس بمواجهة قوات الاحتلال ثانية.

سبب الاعتراض الأمريكي منذ بداية الأزمة

وأشار إلى أنه منذ الاجتماع الأول لمجلس الأمن تعترض الولايات المتحدة سواء بـ"الفيتو" أو التصويت ضد المشروع لعدم توصيف ما حدث في 7 أكتوبر بأنها هجمات أمريكية ووصف حماس بالإرهابية.