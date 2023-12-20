الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: قمنا بضخ 245 ألف طن سكر بالأسواق خلال 3 أسابيع

علي المصيلحي وزير
علي المصيلحي وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا نحتاج لـ400 ألف طن سكر، قمنا باستيراد 50 ألف طن منها مؤخرًا، مؤكدًا أنه جارٍ استيراد 50 ألف طن إضافية خلال الأيام المقبلة، لتغطية احتياجات المواطنين. 

وعلق الوزير على تصريحاته السابقة بانتهاء أزمة السكر في 15 ديسمبر، قائلًا: "دفعنا بأكثر من 245 ألف طن في السوق منذ 3 أسابيع، بما يزيد بنسبة 30% عن الاستهلاك، والسكر لن يزيد سعره، وأعلى سعر يباع به السكر الحر 32 و33 جنيهًا، بعدما كان 50 جنيهًا، كما أن ظاهرة الزحام والطوابير لم تعد موجودة على قدر معرفتي ومتابعتي للسوق يوميًا".


وأضاف: "نسقنا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ومديري إدارات التموين، ثم الاهتمام بمنافذ التوزيع التي تتبع وزارة التموين، ووضعنا برنامجًا للسلاسل، وفي 10 ديسمبر قمت باستئذان رئيس الوزراء لوضع السكر الحر في بطاقة التموين في ظل وجود 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية تتعامل ببطاقة التموين".

وتابع: "خصصنا كيلو سكر للبطاقة التي تستخدمها الأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقة التي تستخدمها الأسر المكونة من 4 أفراد فأكثر، وبالتالي زادت قنوات التوزيع، وكانت أهم نقطة سد احتياج التجارة، واعتمدت 100 ألف طن من الشركات المنتجة وهي الفيوم والنوبارية والدلتا والدقهلية، حتى يتسلم التجار منها ويوزعوا ثم يرسلوا الفواتير الإلكترونية التي يبيعون بها، إضافة إلى تخصيص 65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن حر، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن للسلاسل، و25 ألف طن للمحافظات، وبالتالي وفرنا السكر لكل القنوات الممكنة".

وأضاف المصيلحي أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يتابعان بشكل لحظي توفير السكر بالمنافذ.

وأكد: "نعيد النظر في جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية المحذوفة".

السكر أزمة السكر وسعره يحلان فى هذا التوقيت الدكتور علي المصيحلي وزير التموين أزمة فى السكر

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