الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متسابقة لـ"شارك تانك": مشروعى للسياحة العلاجية بحاجة لتمويل 6 ملايين جنيه

برنامج “ شارك تانك”
برنامج “ شارك تانك”

قالت المتسابقة سمية الشافعي، صاحبة تراف ميد، إن المشروع الذي تقدمه عبارة عن منصة للسياحة العلاجية، حيث ينظم رحلات استشفائية وحجز إقامة وطيران واستشارات سياحية وطبية.

منصة للسياحة العلاجية 

وأكدت سمية الشافعي، خلال مشاركتها في برنامج "شارك تانك"، المذاع عبر فضائية "سي بي سى"، أن المشروع يقدم تسهيلات في إجراءات السفر الخاصة بالسياحة العلاجية لدول الخليج والشرق الأوسط، وحجوزات للأطباء في مصر.

وأضافت أن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل استثماري قدره 6 ملايين جنيه مقابل 20% حصة من الشركة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحتل المركز الرابع في الشرق الأوسط في السياحة العلاجية، وبالتالي يمكن القول إن هذا المشروع سينجح بصورة كبيرة.

“شارك تانك مصر”

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

سمية الشافعي شارك تانك السياحة العلاجية سي بي سي تراف ميد

الأكثر قراءة

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

جريمة فى الحى الراقى.. تفاصيل العثور على جثة فتاة بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟