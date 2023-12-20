متسابقة لـ"شارك تانك": مشروعى للسياحة العلاجية بحاجة لتمويل 6 ملايين جنيه

قالت المتسابقة سمية الشافعي، صاحبة تراف ميد، إن المشروع الذي تقدمه عبارة عن منصة للسياحة العلاجية، حيث ينظم رحلات استشفائية وحجز إقامة وطيران واستشارات سياحية وطبية.

منصة للسياحة العلاجية

وأكدت سمية الشافعي، خلال مشاركتها في برنامج "شارك تانك"، المذاع عبر فضائية "سي بي سى"، أن المشروع يقدم تسهيلات في إجراءات السفر الخاصة بالسياحة العلاجية لدول الخليج والشرق الأوسط، وحجوزات للأطباء في مصر.

وأضافت أن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل استثماري قدره 6 ملايين جنيه مقابل 20% حصة من الشركة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تحتل المركز الرابع في الشرق الأوسط في السياحة العلاجية، وبالتالي يمكن القول إن هذا المشروع سينجح بصورة كبيرة.

“شارك تانك مصر”

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.