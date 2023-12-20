عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وضعت خطة توزيع كبيرة لزيادة ضخ السكر بالأسواق والمجمعات، خلال الـ15 يومًا الماضية، ودرسنا زيادة التوزيع طبقا لعدد السكان بالمحافظات؛ كما تمت زيادة قنوات التوزيع عبر 40 ألف منفذ تابعين للتموين كما تم الضخ لكافة الشركات والمنشآت الخاصة بالصناعات الغذائية.

وقال وزير التموين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم ضخ 245 ألف طن سكر في الأسواق منذ بداية الأزمة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة وحتي الآن.

وأضاف أنه خلال اليومين الماضيين تم التواصل مع المديريات التموينية بالمحافظات، والتأكد من وجود فائض.

وأكد الوزير أن سعر السكر لن يزيد، وعلق: "سعر السكر مش هيزيد.. والدليل أن الأسعار تترواح حاليًا بين 27 إلي 32 واللي عاوز باكتة سكر هياخد".

وفي وقت سابق، أعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية؛ تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد وصول خلال شهر فبراير 2024، وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل، وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل.

وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 الصدر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.