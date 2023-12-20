بحضور البابا.. نائب محافظ القاهرة يزور كنيسة أبوسيفين (صور)

حرص د.حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على حضور احتفال بكنيسة أبوسيفين ودميانة بحى الساحل، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته لمشاركتة الإخوة الأقباط وجميع الحضور بهذه المناسبة التى تعبر عن نشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الإخوة الإنسانية.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن ما يحدث على أرض الواقع فى مصر يجسد رمزًا لصورة التأخى بين أطياف المجتمع المصري، وهو ما نراه حاليا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

في سياق آخر، التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة دولة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والبحرين، والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.

وناقش محافظ القاهرة، خلال لقائه مع سفيرة دولة البحرين سبل تفعيل اتفاق الصداقة والتعاون بين القاهرة ومحافظة العاصمة عاصمة البحرين، والذي تم توقيعه في يونيو ٢٠٢٢على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين.

أشار محافظ القاهرة، إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات تخطيط المدن والمرافق ومجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية للاستفادة المتبادلة بينهما.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا الاتفاق يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.

من جانبها، أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت بفضل المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك.