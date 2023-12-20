الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور البابا.. نائب محافظ القاهرة يزور كنيسة أبوسيفين (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

حرص د.حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، على حضور احتفال بكنيسة أبوسيفين ودميانة بحى الساحل، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

FB_IMG_1703100188625

وأعرب نائب المحافظ عن سعادته لمشاركتة الإخوة الأقباط وجميع الحضور بهذه المناسبة التى تعبر عن نشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الإخوة الإنسانية.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن ما يحدث على أرض الواقع فى مصر يجسد رمزًا لصورة التأخى بين أطياف المجتمع المصري، وهو ما نراه حاليا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

FB_IMG_1703100191017

في سياق آخر، التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة دولة البحرين بالقاهرة والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والبحرين، والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.

FB_IMG_1703100193175

وناقش محافظ القاهرة، خلال لقائه مع سفيرة دولة البحرين سبل تفعيل اتفاق الصداقة والتعاون بين القاهرة ومحافظة العاصمة عاصمة البحرين، والذي تم توقيعه في يونيو ٢٠٢٢على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين.

FB_IMG_1703100195304

أشار محافظ القاهرة، إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات تخطيط المدن والمرافق ومجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية للاستفادة المتبادلة بينهما.

FB_IMG_1703100197287

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا الاتفاق يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.

من جانبها، أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة البحرين عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت بفضل المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

FB_IMG_1703100199213
كنيسة أبوسيفين البابا تواضروس الدكتور حسام الدين فوزي محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل حريق محل بـ 26 يوليو

محافظة القاهرة: إقبال كبير من أهالى مدينة الأمل على لجان الانتخابات

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة أريحا الفلسطينية

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل.. مجلس الأمن الدولى يُرجئ مُجددًا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟