الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات شاهدة على التنمية بـ"أرض الفيروز".. كاتب صحفى يستعرض التفاصيل

أرض الفيروز
أرض الفيروز

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن سيناء كانت مهملة لعقود طويلة ولم يكن فيها أي استثمارات أو بنية تحتية، مشيرًا إلى أن البداية كانت في 2014 وتم ربطها بالدلتا مع بداية التنمية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء 6 أنفاق لربط الدلتا بسيناء، وشبكة طرق طولية وعرضية لربط شمال سيناء بجنوبها لاختصار المسافات، مشيرًا إلى أنه تمت إعادة تأهيل وبناء القرى داخل سيناء ورأينا مدينة الإسماعيلية الجديدة ورفح وتطوير القرى الريفية بما يتناسب مع البيئة البدوية ومدها بشبكات الغاز والصرف الصحي والمياه العذبة، وكل هذا تم اتخاذه خلال المرحلة الأولى لعملية التنمية.

وتابع أن المرحلة الثانية للتنمية هي الاهتمام بالزراعة، حيث تمت زراعة 500 ألف فدان وتم العمل على زراعتها وتوزيع المياه من خلال أكبر محطة تحلية للمياه وهي محطة بحر البقر.

بأيدي أبناء سيناء

وأكد أن كل المشروعات التي تمت في سيناء تم إنشاؤها بأيدي أبناء سيناء وتم الاهتمام بالسياحة والاستثمار بسيناء في منطقة سانت كاترين وجنوب سيناء وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وكل هذا في نفس التوقيت الذي كانت القوات المسلحة تقوم بعملية التطهير وبالتوازي مع العملية الشاملة وتطهير الأرض من الإرهاب.

الكاتب الصحفى سيناء استثمارات المرحلة الثانية للتنمية أكبر محطة تحلية للمياه

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