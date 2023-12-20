الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يارب برئ نجّيني.. رسالة غامضة من سعد الصغير على "فيسبوك"

سعد الصغير
سعد الصغير

وجه الفنان سعد الصغير رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» للمتابعين خلال الساعات القليلة الماضية أكد فيها أهمية القناعة وعدم الطّمع.

ونشر سعد الصغير صورة عبر حسابه الرسمي قال فيها:«احمد ربنا إنك عايش، مش بين الحياة والموت، احمد ربنا ده ناس ياما قبل تتولد بتموت، لو محتاج متمدش ايدك قول يارب وهو يزيدك، قول يارب ضعيف قويني، اوعى تقول لحد اديني، لو مظلوم من كل الدنيا قول يارب بريء نجينى».

المطرب سعد الصغير

طالب المطرب سعد الصغير، المطربة بوسى بدفع 200 ألف جنيه، التى اشترى بها أشياء ومستلزمات شقة لوالدها قبل وفاته، مشيرًا إلى أنها ليس لها الحق في أخذها من أخواتها والأشياء ليست ملكها ولكنها ملكي.

وأضاف الصغير، في تصريحات له، أن بوسى قالت لأخواتها إنها أعادت لي النقود، ولكن لم يحدث، معقبًا: "ماخدتش حاجة منها وأطالبها حالًا بإرجاعها".

وتابع: "أطالبها بعودة الفلوس أو التبرع بها لأهالى غزة، ولكن ممكن نبيع المفروشات دي ونتبرع بفلوسها أو نجيب حاجة جديدة، وأنا أكمل معنديش مشكلة".

ودعم مؤخرًا سعد الصغير ما يحدث في فلسطين، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو، وعلق قائلًا: "أنا واقف من أمام قبر والدتى وأتكلم من كل قلبى، وأناشد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل التبرع من إيرادات المطربين لصالح فلسطين وغزة".

أضاف:"إحنا كلنا مع فلسطين، بس إحنا ليه بنتكلم بس ومش بنعمل فعل، أنا بناشد بنقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، عايزين إيراد يوم واحد من الفنانين كلهم يروح لفلسطين، أنا بدفع فى اليوم للنقابة 1300 جنيه ممكن أدفع أكتر وناخد الباقى لصالح فلسطين".

وأشار في كلامه:"مش عايزين هتافات لفلسطين بس، عايزين أفعال إخواننا في فلسطين محتاجين دم، وقاعدين في الشارع من غير لبس، ويجب أن نوفر لهم بعض المستلزمات مثل الفرش".

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