منها "سينرجى فيلمز".. منصة الجونة السينمائية تعلن عن قائمة الجوائز

قبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.

جوائز منصة الجونة السينمائية

جاءت البداية بمنح شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار لأحسن مشروع في مرحلة التطوير لفيلم "سرقة النار" من إخراج عامر الشوملي، وهو فيلم فلسطيني كندي فرنسي.

نفس الفيلم حصل أيضا على 10 آلاف دولا أمريكي، مقدمة من شركة "رسالة برودكشنز".

فيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الأسدي، حصل على شهادة المنصة وجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي مقدمة من "هوادي" كجائزة مالية لمشروع في مراحل ما بعد الإنتاج.

10 آلاف دولار أمريكي تم منحها من O West لصالح فيلم "تونس – جربة"، من إخراج أمل جيلاتي.

نفس القيمة المالية منحت من راديو وتلفزيون العرب ART لصالح فيلم "يمَى" للمخرجة هند بو جمعة، كما حصل الفيلم على 5 آلاف دولار أمريكي، كجائزة مالية لمشروع في مرحلة التطوير مقدمة من "هوادي"، ولم يكتف الفيلم بهذا القدر من الجوائز، بل حصل على 10 آلاف دولار من "Ambient Light".

"سينرجي فيلمز" قدمت 10 آلاف دولار أمريكي لصالح فيلم "كروكودوبلس" للمخرج عمر منجونة، وحصل الفيلم أيضا على 5 آلاف دولار أمريكي مقدمة من "لاجوني فيلمز".

كما حصل فيلم "حكاية ريشة وسمكة" للمخرج أحمد الهواري والمنتجة هالة لطفي، على 10 آلاف دولار أمريكي، مقدمة من "بلو بي برودكشنز".