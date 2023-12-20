إحالة أوراق قاتلة صديقتها بطنطا للمفتى: هذا موعد النطق بالحكم

أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، قرارًا بإحالة أوراق المتهمة في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة طنطا"، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وتم تحديد جلسة في 19 فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية، القرار صدر برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي وإكرامي رمضان يوسف وهاني ميلاد سعد، وأمانة سر محمد عناني.

تمت مناقشة القضية خلال عدة جلسات، حيث حضر الطبيب الشرعي، وتبين من تقرير الطبيب الشرعي أن الجثة كانت في حالة تعفن، وأنه لم يتمكن من تحديد السبب الرئيسي للوفاة، وقد طالب أحمد الخولي، محامي أسرة الضحية، هيئة المحكمة بأن تحقق القصاص العادل وتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الجناة الذين استباحوا حياة الضحية التي لم يتجاوز عمرها 19 سنة.

وشهدت مدينة طنطا اكتشاف جثة فتاة مجهولة الهوية في حالة تعفن، حيث تم العثور عليها ملقاة على شاطئ مصرف قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا، وتبين أن ساقي الجثة مفصولتان وملفوفتان داخل عباءة، انتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي من دائرة مركز طنطا بالتعاون مع ضباط من مديرية أمن الغربية للتحقيق في الحادثة تم تحديد هوية الجثة وتبين أنها تعود لطالبة تُدعى فرح محمد، تبلغ من العمر 19 عامًا.

والقضية المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة طنطا"، تمت إحالة أوراق المتهمة في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وخلال الجلسة طالب أحمد الخولي محامي أسرة الضحية هيئة المحكمة بضرورة تحقيق القصاص العادل وإعدام الذين استباحوا زهق روح الضحية التي لم يتجاوز عمرها 19 سنة.