الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق قاتلة صديقتها بطنطا للمفتى: هذا موعد النطق بالحكم

فتاة طنطا
فتاة طنطا

أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، الدائرة الثالثة، قرارًا بإحالة أوراق المتهمة في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة طنطا"، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وتم تحديد جلسة في 19 فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية، القرار صدر برئاسة المستشار عبدالحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي وإكرامي رمضان يوسف وهاني ميلاد سعد، وأمانة سر محمد عناني.

تمت مناقشة القضية خلال عدة جلسات، حيث حضر الطبيب الشرعي، وتبين من تقرير الطبيب الشرعي أن الجثة كانت في حالة تعفن، وأنه لم يتمكن من تحديد السبب الرئيسي للوفاة، وقد طالب أحمد الخولي، محامي أسرة الضحية، هيئة المحكمة بأن تحقق القصاص العادل وتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الجناة الذين استباحوا حياة الضحية التي لم يتجاوز عمرها 19 سنة.

وشهدت مدينة طنطا اكتشاف جثة فتاة مجهولة الهوية في حالة تعفن، حيث تم العثور عليها ملقاة على شاطئ مصرف قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا، وتبين أن ساقي الجثة مفصولتان وملفوفتان داخل عباءة، انتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي من دائرة مركز طنطا بالتعاون مع ضباط من مديرية أمن الغربية للتحقيق في الحادثة تم تحديد هوية الجثة وتبين أنها تعود لطالبة تُدعى فرح محمد، تبلغ من العمر 19 عامًا.

والقضية المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة طنطا"، تمت إحالة أوراق المتهمة في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وخلال الجلسة طالب أحمد الخولي محامي أسرة الضحية هيئة المحكمة بضرورة تحقيق القصاص العادل وإعدام الذين استباحوا زهق روح الضحية التي لم يتجاوز عمرها 19 سنة.

طالبة طنطا مصرف قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا الدائرة الثالثة إحالة أوراق المتهمة في القضية مناقشة القضية خلال عدة جلسات تحديد السبب الرئيسي للوفاة اكتشاف جثة فتاة مجهولة الهوية فرح محمد تبلغ من العمر ١٩ عام ا

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد مدارس قرى إدارة شرق طنطا التعليمية

محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير فى طنطا

مراكز الغربية تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

مبادرة "حياة كريمة" تغير واقع الحياة في قرية كفر الديب بالغربية

محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ 7 مراكز ومدن

بالمجان.. قافلة طبية تعالج 152 مريضًا في الغربية

"حياة كريمة" ترسم البهجة على وجوه أهالي قرية كفر النقيب بعد سنوات من الإهمال

محافظ الغربية يشهد تخريج أول دفعة من برنامج "المرأة تقود" بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟