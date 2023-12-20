الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس "حتى النهاية"

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس "حتى النهاية".

وفي بيان نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: نحن نواصل الحرب حتى النهاية، وسوف تستمر حتى يتم تدمير حماس، وحتى يتم تحقيق جميع الأهداف التي حددناها، وهي تدمير حماس، وإطلاق سراح الرهائن لدينا، وإزالة التهديد من غزة".

 

وزير الخارجية البريطاني يجري زيارة للشرق الأوسط

على جانب آخر، أجرى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، حيث ضغط من أجل زيادة تدفق المساعدات والوقود إلى غزة.

وفي رحلته الثانية إلى الشرق الأوسط منذ تعيينه في منصبه الشهر الماضي، يسعى كاميرون إلى تقديم مطلب بريطانيا لوقف إطلاق نار مستدام بين إسرائيل وحماس، وفي إطار رحلته للشرق الأوسط سيزور كاميرون مصر هذا الأسبوع، بحسب الجارديان.

وقال مسئولون إنه سيسعى خلال رحلته إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، وزيادة المساعدات إلى غزة، ووضع حد للصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل، حسبما ذكرت السلطة الفلسطينية.

وأثناء وجوده في الأردن، من المتوقع أيضًا أن يقوم كاميرون بزيارة المؤسسة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي نقطة محورية للدعم الإنساني الأردني لغزة، بحسب الصحيفة البريطانية.

رئيس الوزراء الاسرائيلي حماس إسرائيل وزير الخارجية البريطانى أيمن الصفدي

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