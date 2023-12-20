تريليون إنسان يعيشون فى الفضاء.. خطة جيف بيزوس لمستقبل البشرية (فيديوجراف)

كشف المليادير ورجل الأعمال الأمريكي والمؤسس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، جيف بيزوس، عن أمله وطموحاته في تسكين تريليون إنسان في الفضاء من خلال مستعمرات فضائية ضخمة، وسوف تكون الحياة على كواكب متعددة.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم خطة جيف بيزوس لمستقبل البشرية وتسكين الفضاء بالبشرية.

قال مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، الإثنين، إنه سيتبرع بمعظم ثروته البالغة 124 مليار دولار للأعمال الخيرية، مؤكدًا أنه يبحث عن وسيلة تضمن تبرعه على نحو فعال يذهب للأعمال الخيرية.

ويتطابق التعهد مع التزامات مماثلة من قبل بعض أغنى أغنياء العالم، بمن في ذلك بيل وميليندا جيتس وإيلون موسك وآخرين.

وفي مقابلة مع "سي إن إن"، قال "بيزوس" ردا على سؤال عما إذا كان ينوي التخلي عن معظم ثروته في حياته: "نعم، أنا أفعل".

وتعرض “بيزوس” لضغوط التقدم بالتعهد بعد أن تعهدت زوجته السابقة الكاتبة ماكنزي سكوت، في عام 2019 بالتبرع بنصف ثروتها الهائلة بعد طلاقهما.

وتعهد بيزوس سابقًا، بدفع مبلغ 10 مليارات دولار لإنشاء صندوق بيزوس للأرض، الذي أطلقه في عام 2020 للمساعدة في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على الحياة البرية.

وقال رجل الأعمال لشبكة CNN، إنه يعتزم تحقيق أقصى قدر من العائدات في عمله الخيري، وهي أولوية طرحها أيضًا مؤسس Facebook Mark Zuckerberg ، وهو أحد الموقعين على Giving Pledge.

من هو جيف بيزوس؟

جيف بيزوس رجل أعمال أمريكي وهو المؤسس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون.

وتعتبر "أمازون" أهم أعمال جيف بيزوس، فقد شكلت نقلة نوعية في العالم من خلال إطلاقها ونشرها لفكرة التسوق عبر الإنترنت.