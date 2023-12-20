محمد عساف يواصل دعمه لفلسطين ضد جيش الاحتلال.. ماذا قال؟

يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف دعمه لشعبه جراء ما يحدث له من قصف متواصل على قطاع غزة، أدى لاستشهاد وإصابة آلاف الضحايا.

وشارك عساف، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو للقصف برفح، وعلق: «القصف بجوارنا بالقرب من مستشفى الكويت في رفح جنوب قطاع غزة».

عساف يطالب بمقاطعة منتجات الاحتلال

وفي وقتٍ سابق، طالب عساف، جمهوره في العالم العربي بمساعدة أهالي غزة، ودعم القضية الفلسطينية، إثر العدوان الغاشم من قوات الاحتلال.

ونشر عساف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، طالب فيه العالم العربي بالثبات في دعم القضية الفلسطينية، قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إحنا طالعين نحكى عن العدوان اللى بيتعرض له شعبنا الفلسطينى فى غزة، آلاف الشهداء أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ.. في ظل هذا العدوان والإبادة الجماعية، الذى يتعرض له شعبنا الفلسطيني".

وشدد عساف على مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال، قائلًا: "لا تنسوا مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال طبعًا.. كان الله في عوننا يا شعب غزة.. حسبي الله ونعم الوكيل.. أضعف الإيمان لدعم القضية الفلسطينية أن تواصلوا نشر جرائم الاحتلال".