إنجازات مديرية أوقاف شمال سيناء خلال 2023 "تطوير وعمارة لبيوت الله وخدمة المجتمع"

حققت مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء خلال عام 2023م، عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله، والبر وخدمة المجتمع.

وعرضت مديرية الأوقاف - فى بيان اليوم/الأربعاء/- انجازاتها في عام 2023، ففي مجال افتتاح وتطوير المساجد، تم افتتاح 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، فضلا عن حصول 6 مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، وتنفيذ 20 قافلة دعوية، وتنظيم 26 أسبوعًا ثقافيًا رئيسيًا، بجانب تنفيذ 49 مجلس إفتاء وندوة علمية على مستوى المديرية أسبوعيا، وتنظيم 20 درسا ضمن برنامج المنبر الثابت بإجمالي 799 درسا.

وأشار البيان إلى مشاركة 246 مسجدا في البرنامج الصيفي للطفل بواقع 3 لقاءات أسبوعيًا، وعقد 4785 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية، وعقد 6525 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المديرية، بالإضافة إلى عقد 15 حلقة تحفيظ عن بعد.

وفى مجال البر وخدمة المجتمع، قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بتوزيع 41 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، توزيع 60 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

كما حققت مديرية أوقاف شمال سيناء خلال عام 2023 عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد والبر وخدمة المجتمع، لاسيما القوافل الدعوية،حيث سيرت المديرية 20 قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بالإضافة إلى تنفيذ 26 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيا حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية.

كان قد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة

خلال الجولة، استمع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول أعمال التطوير التي تمت بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، وما تم من تجديدات بالمسجد، وما يتم في مصر من عمارة كبيرة وغير مسبوقة مبنى ومعنى لبيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.