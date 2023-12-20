الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجازات مديرية أوقاف شمال سيناء خلال 2023 "تطوير وعمارة لبيوت الله وخدمة المجتمع"

مديرية أوقاف
مديرية أوقاف

حققت مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء خلال عام 2023م، عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله، والبر وخدمة المجتمع.

وعرضت مديرية الأوقاف - فى بيان اليوم/الأربعاء/- انجازاتها في عام 2023، ففي مجال افتتاح وتطوير المساجد، تم افتتاح 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، فضلا عن حصول 6 مساجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، وتنفيذ 20 قافلة دعوية، وتنظيم 26 أسبوعًا ثقافيًا رئيسيًا، بجانب تنفيذ 49 مجلس إفتاء وندوة علمية على مستوى المديرية أسبوعيا، وتنظيم 20 درسا ضمن برنامج المنبر الثابت بإجمالي 799 درسا. 

المتحدث الفصيح.. "الأوقاف" تطلق أكبر مسابقة في مجال التحدث بالعربية

وأشار البيان إلى مشاركة 246 مسجدا في البرنامج الصيفي للطفل بواقع 3 لقاءات أسبوعيًا، وعقد 4785 مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية، وعقد 6525 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى المديرية، بالإضافة إلى عقد 15 حلقة تحفيظ عن بعد.

txt

"الأوقاف" تصدر الطبعة الثالثة لموسوعة الثقافة الإسلامية

وفى مجال البر وخدمة المجتمع، قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بتوزيع 41 طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، توزيع 60 ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

كما حققت مديرية أوقاف شمال سيناء خلال عام 2023 عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد والبر وخدمة المجتمع، لاسيما القوافل الدعوية،حيث سيرت المديرية 20 قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، بالإضافة إلى تنفيذ 26 أسبوعًا ثقافيًّا رئيسيا حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية.

كان قد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة

خلال الجولة، استمع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول أعمال التطوير التي تمت بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، وما تم من تجديدات بالمسجد، وما يتم في مصر من عمارة كبيرة وغير مسبوقة مبنى ومعنى لبيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، في ظل توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.

مجال الدعوة افتتاح 5 مساجد جديدة شهادة الاعتماد وضمان الجودة البرنامج الصيفي للطفل خدمة القرآن الكريم

مواد متعلقة

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

بجوائز قدرها 128 ألف جنيه.. انطلاق مسابقة "الأوقاف" و"التعليم" الثقافية الكبرى

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

عاجل.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

"المتهم بابا".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلتين من داخل مصعد

تضامن عربي ودولي مع مصر في أزمة سد النهضة لمواجهة تعنت إثيوبيا

متى تبدأ؟.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟