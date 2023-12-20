الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الموافي" يفوز بالمركز الأول في جائزة الأمن الغذائى العربى لعام 2022

المنوفي
المنوفي

حصل الدكتور حمدى الموافى رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة  الزراعة، على المركز الأول في الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي والتي ينظمها اتحاد مجالس البحث العلمى العربية ورئيس المركز القومي للبحوث الزراعية.

وتسلم “الموافي” الجائزة اليوم الأربعاء، من د عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية وبحضور كل من عمرو سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والدكتور إبراهيم الدخيرى رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية والدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث.

وأعرب رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز الهجين، عن سعادته بالفوز بالجائزة والتى تأتي تتويجًا لجهوده في مجال البحث العلمي الزراعى والابتكار واستنباط الأصناف والهجن والسلالات على مدار سنوات طويلة.

وتوجه بالشكر لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية كما توجه بالشكر الى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والى قيادات مركز البحوث الزراعية على دعمه المستمر في ابحاثه العلمية التطبيقية.

وأضاف “الموافى” أن بحثه الفائز بالمركز الأول كان حول المشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية.

وقال إنه تم رصد ثلاث جوائز سنوية تحت إسم: الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي، ومجالاتها هى:
_ جائزة المشاريع الناشئة - مقدمة من إتحاد مجالس البحث العلمى العربية.
_ جائزة المبادرات الوطنية الرائدة فى مجال الأمن الغذائى مقدمة من إتحاد الجامعات العربية.
_ جائزة البحث العلمي والدراسات فى مجال الأمن الغذائى - مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.


وتم تكوين لجنة من الجهات الثلاث لمتابعة إجراءات الجائزة وبلغ عدد الملفات المقدمة للمنافسة على الجائزة (185)  ملف من عشر دول عربية.

وكلفت اللجنة عدد من المحكمين المتخصصين حسب مجالات الجائزة لتقويمها بناءأ على معايير متفق عليها تمثلت فى: (أهمية الموضوع للأمن الغذائي العربي، إمكانية التطبيق، المنهجية والجودة العلمية).

وسجل “الموافي” حوالى خمسة عشرة تركيب وراثى جديد ما بين هجين وصنف وسلالات أبوية أمهات وأباء لإنتاج تراكيب جديدة مختلفة من الأرز السوبر والبسمتي والطرز العملاقة.

كما يذكر ان الموافى كان قد حصل ايضا على الجائزة الذهبية من معرض جنيف الدولى للابتكارات لعام ٢٠٢١

حمدى الموافى الدكتور حمدى الموافى البحث العلمى العربية ورئيس المركز القومي للبحوث الزراعية السيد القصير

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