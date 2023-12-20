"لكمات وقتل وسكين".. القصة الكاملة للمتهم بقتل والدته بالمقطم

«بتعايرني بفشلي وهى سيئة السمعة»، بطعنات نافذة في الصدر اعتقد شاب أنه سيتخلص من كلام الناس حول سوء أخلاق والدته ومعايرتها له الدائم بالفشل في الواقعة التي شهدتها منطقة المقطم.

تفاصيل تنفيذ شاب جريمة قتل لوالدته

وعقب توجيه تهمة القتل العمد تبين أن المتهم قتل أمه بطعنات نافذة بالجسم لسوء أخلاقها ومعايرة الناس له بسوء أخلاق أمه، وعن يوم الواقعة تبين أن المتهم كان في جولة معها لشراء مستلزمات المنزل وعقب وصولهم طلبت منه مساعدتها في تنظيف الشقة، لكنه عقب ذلك تناول المخدرات واستيقظت على سبها لها ونهره فلم يشعر بنفسه سوى بالتعدي عليها بلكمات قوية وركل في الجسم ولم يكتفِ بذلك بل طعنها بسلاح أبيض.

ثم سحب المتهم جثة أمه من صالة الشقة لداخل المطبخ وحصر عنها ملابسها وسرق أموالها حتى يبعد الشبهة عنه ويضلل الأجهزة الأمنية من أن سبب الجريمة اعتداء جنسي وسرقة، وتخلص من ملابسه في صندوق قمامة ليخفي معالم الدم من ملابسه.

أمر الإحالة

تبين أن المتهم قتل أمه عمدا بسبب مشادة كلامية فيما بينهما حطت فيها من شأنه بعبارات مسيئة ولم يكتفِ بذلك، بل سرق أموالها، وعقب تحقيقات موسعة في القضية قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة إحالتهما للمحاكمة.