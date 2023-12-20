الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لكمات وقتل وسكين".. القصة الكاملة للمتهم بقتل والدته بالمقطم

طعن
طعن

«بتعايرني بفشلي وهى سيئة السمعة»، بطعنات نافذة في الصدر اعتقد شاب أنه سيتخلص من كلام الناس حول سوء أخلاق والدته ومعايرتها له الدائم بالفشل في الواقعة التي شهدتها منطقة المقطم.

تفاصيل تنفيذ شاب جريمة قتل لوالدته

وعقب توجيه تهمة القتل العمد تبين أن المتهم قتل أمه بطعنات نافذة بالجسم لسوء أخلاقها ومعايرة الناس له بسوء أخلاق أمه، وعن يوم الواقعة تبين أن المتهم كان في جولة معها لشراء مستلزمات المنزل وعقب وصولهم طلبت منه مساعدتها في تنظيف الشقة، لكنه عقب ذلك تناول المخدرات واستيقظت على سبها لها ونهره فلم يشعر بنفسه سوى بالتعدي عليها بلكمات قوية وركل في الجسم ولم يكتفِ بذلك بل طعنها بسلاح أبيض.

ثم سحب المتهم جثة أمه من صالة الشقة لداخل المطبخ وحصر عنها ملابسها وسرق أموالها حتى يبعد الشبهة عنه ويضلل الأجهزة الأمنية من أن سبب الجريمة اعتداء جنسي وسرقة، وتخلص من ملابسه في صندوق قمامة ليخفي معالم الدم من ملابسه.

أمر الإحالة

تبين أن المتهم قتل أمه عمدا بسبب مشادة كلامية فيما بينهما حطت فيها من شأنه بعبارات مسيئة ولم يكتفِ بذلك، بل سرق أموالها، وعقب تحقيقات موسعة في القضية قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة إحالتهما للمحاكمة.

القتل العمد سوء أخلاق أمه طعنات نافذة اعتداء جنسي تخلص من ملابس أمر الإحالة

مواد متعلقة

حبس المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض فى المقطم 4 أيام

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟