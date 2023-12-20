الشوط الأول.. أسوان يتقدم على المقاصة وتعادل سلبي بين الحدود والسكة الحديد

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والمقاصة المقامة باستاد أسوان في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين بتقدم فريق أسوان بهدفين مقابل هدف.

سيطر أسوان على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول خاصة أن المقاصة لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 وشهدت الدقيقة السابعة أول فرصة لأسوان عندما أعاد مدافع المقاصة الكرة لحارس مرماه محمد جنش لكنه لعبها بالخطأ لحسام عرفات الذي راوغ مدافع وسدد كرة ضعيفة أمسكها جنش الذي كان قد عاد إلى مرماه.

في الدقيقة 14 مرر مصطفى عبد الرسول الكرة لحسام عرفات المنفرد سددها بشكل سيىء لكنها ارتدت إليه من الحارس فسددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لأسوان.

بعد الهدف بثلاث دقائق قام الحكم جلال أحمد بطرد أدم وجيه لاعب المقاصة لتدخله العنيف على مصطفى عبد الرسول.. وفي الدقيقة 22 سجل يوسف عطاي هدف التعادل للمقاصة بتسديدة صاروخية.

في الدقيقة 31 مرر أحمد بلية كرة عرضية من الجانب الأيمن سددها حسام عرفات براسه على يسار الحارس مسجلا الهدف الثاني لفريق أسوان.

مباراة أسوان والمقاصة

حسام بركات يسجل الثاني له ولأسوان

في الدقيقة 37 مرر حسام عرفات كرة عرضية سددها محمود صلاح برأسه بجوار القائم ..واحتسب الحكم جلال أحمد خمس دقائق وقت بدل ضائع دفع خلالها هشام زكريا المدير الفني لأسوان تغييرا اضراريا بنزول بلال جمال بدلا من أحمد بلية المصاب لينتهي الشوط الأول بتقدم أسوان 2-1.

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والسكة الحديد بالتعادل بدون أهداف.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي وراية بتقدم فريق راية 2-1 وتقدم راية عن طريق أحمد عادل في الدقيقة 12 ثم تعادل عمرو بركات لمكادي في الدقيقة 17.