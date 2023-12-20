الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان الجونة السينمائي يشارك الأطفال في مشاهدة عروضه (صور)

الجونة
الجونة

عُرِض اليوم فيلم "كلب سلوقي وفتاة"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة. 

 

وحضر العرض عدد من ضيوف المهرجان، إلى جانب مخرج الفيلم “إنزو دالو”، والممثلة التي قامت بأداء الصوت (ماريكلا أفاتاتو).

وتدور أحداث الفيلم حول (ماري أوهارا) ابنة العشرة أعوام التي تتعرض لصدمة عندما دخلت جدتها (إيمير) إلى المستشفى. تزورها ماري  بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل (تانسي)، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها.

 

حلقة نقاشية حول لفيلم

وعقب انتهاء العرض عقدت حلقة نقاش مع مخرج الفيلم والذي عبر عن سعادته لمشاركة فيلمه في مهرجان الجونة وخاصة لحضور طلاب مدرسة الجونة الدولية للعرض.

 

وأجاب (دالو) عن سؤال وجهه له أحد الطلاب عن مدة التحضير لهذا العمل، فقال "استغرق التحضير لهذا الفيلم مدة لا تقل عن 4 سنين، فكانت رحلة طويلة ولكنها ممتعة". 

 

وأضاف: "الفيلم مأخوذ عن الكتاب نفسه، فحين قرأت قصته استمتعت جدا بتفاصيلها وقررت تحويلها إلى فيلم".

 

وعن وجود جزء ثان للفيلم، نفى المخرج التحضير لجزء ثان ولكن أراد أن يستمع لوجهة نظر الحضور عن ماذا يحبوا مشاهدته في الجزء الثان والذين جاوبوه سريعا بأن القصة يجب أن تدور حول شخصية (ماري) والتركيز على أحداث وجوانب أخرى من حياتها.

WhatsApp Image 2023-12-20 at 3.20.38 PM
WhatsApp Image 2023-12-20 at 3.20.38 PM
مهرجان الجونة يشرك الأطفال في مشاهدة عروضه مهرجان الجونة الجونة الأطفال مشاهدة عروضه

مواد متعلقة

"الراديو 9090" يطلق أكبر خريطة برامجية في 2024 غدا

غالية بنعلي تشدو لغزة: حضرت من أوروبا خصيصا كي أقول فلسطين بعلو صوتي

قبل حفل الختام.. جدول عروض مهرجان الجونة السينمائي اليوم

«وداعًا جوليا» يحصد جائزة أفضل فيلم بمهرجان أفريكاميرا للفيلم الإفريقي في بولندا

جدول عروض اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر بمهرجان الجونة السينمائي

"بتحب الفلوس".. حوار كوميدي بين يسرا وإيناس الدغيدي بمهرجان الجونة (فيديو)

مدير سوق الجونة السينمائى: نهدف إلى منح الفرص الحقيقية لصُنّاع السينما

يسرا: "أنا رقم واحد ورفضت مليون دولار في فيلم"

الأكثر قراءة

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

بشرى سارة من التموين حول أزمة السكر

شهود العيان يروون كواليس مقتل فتاة على يد أمها

اعتراف بالهزيمة أم ضغوط داخلية.. إسرائيل تفاجئ العالم بمقترحات هدنة فى غزة؟

التموين: استيراد 50 ألف طن سكر خام لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟