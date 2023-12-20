الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل حفل الختام.. جدول عروض مهرجان الجونة السينمائي اليوم

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

يواصل مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات دورته السادسة اليوم الأربعاء، قبل 24 ساعة فقط من حفل الختام، بعد مجموعة كبيرة من العروض والفعاليات المختلفة.

وتشهد خريطة اليوم مجموعة مميزة من الأفلام، وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" قائمة الأفلام التي تُعرض اليوم، وخريطتها الزمنية بدور العرض.

مهرجان الجونة السينمائي

- فيلم "القصر": يُعرض بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الساعة ​6:30 مساءً، ومدته 100 دقيقة.

- فيلم "كيفية ممارسة الحب" يُعرض بقاعة أوديماكس، الساعة 12:30 مساءً، مدته 98 دقيقة.

- فيلم "الحد الأخضر" يُعرض الساعة 2:40 مساءً، ومدته 152 دقيقة.

- فيلم "ستيبنه" يُعرض الساعة 6:00 مساءً، ومدته 114 دقيقة.

- فيلم "وداعًا جوليا" يُعرض الساعة 9:00 مساءً، ومدته 120 دقيقة.

- فيلم "كلب سلوقي وفتاة" يُعرض بـ سي سينما 1، الساعة 11:45 صباحًا، ومدته 88 دقيقة.

2:30 ظهرًا
برنامج الأفلام القصيرة 4 ومدته 102 دقيقة ويضم أفلام (يرقة - 30 د، 251 - 16 د، الماء الأسود - 18 د، حتى نلتقي - 14 د، لا تبِك يا غابريال – 24 د)

5:15 مساء
مايو ديسمبر
113 د

8:30 مساء | 92 د
برنامج الأفلام القصيرة 3 ومدته 92 دقيقة ويضم أفلام (البحر الأحمريبكي - 21 د، 60 جنيه - 18 د، أخيًرا، اليوم الموعود - 16 د، الأراضي الرمادية - 12 د، الطبيعة البشرية - 25 د)

سي سينما 2

12:00 ظهرا
بلا سقف
12 دقيقة

12:15 ظهرًا
إسعاف
80 د

3:30 عصرا
شيوع
127 د

6:30 مساء
إيكو
102 د
​ 
9:00 مساء
في يومنا
84 د

سي سينما 3

12:00 ظهرا
بورتريه عائلي
75 د

2:15 ظهرا
شباب (ربيع)
212 د

6:15 مساء
جماعة الفيلم السوداني 2
83 د

8:30 مساء
كرورا
124 د

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